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البحرين تعلن بلوغ جائحة كورونا اللون الأخضر في البلاد

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البحرين تعلن بلوغ جائحة كورونا اللون الأخضر في البلاد
Reuters
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شددت البحرين على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والالتزام بكافة الإجراءات التي تندرج في المستوى الأخضر.

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وأوضحت صحيفة "البلاد" البحرينية أن "الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين أصدر بيانا هاما شدد فيه على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، والالتزام بكافة الإجراءات التي تندرج تحت المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا".

وتابعت "أنه سيتم الانتقال إلى المستوي الأخضر بدءا من يوم غد الجمعة وحتى الأحد، وفقا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية".

البحرين تعلن بلوغ جائحة كورونا اللون الأخضر في البلاد

المصدر: صحيفة "البلاد" البحرينية

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