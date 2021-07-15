تونس.. توقيف امرأة في مطار قرطاج بحوزتها مسدس و14 رصاصة

ضبطت الوحدات الأمنية في تونس مساء الأربعاء امرأة تونسية الجنسية في مطار قرطاج بحوزتها مسدس و14 رصاصة.

وكانت قادمة من بلد أوروبي وبتفتيش أمتعتها تم حجز مسدس و14 طلقة من الذخيرة الحية.

وأكدت أنها حلت بتونس لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلتها.

وأضافت أن السلاح على ملك زوجها ولم تنتبه لوجوده داخل حقيبة سفرها لأنها قامت بإخفائه منذ فترة طويلة بالحقيبة خوفا من أن يقع في متناول أطفالها.

وصرحت بأن زوجها لا يستعمل هذا السلاح، نافية انتماءه إلى أي تنظيم إرهابي أو إجرامي داخل أو خارج تونس.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها وفتح تحقيق في القضية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية