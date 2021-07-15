الجزائر.. 1109 إصابات و13 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المتتشفيات في الجزائر يوم الخميس عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد.

وأفادت الصحة الجزائرية بأن 617 مريضا تماثلوا للشفاء، وأن 49 مصابا في العناية المركزة.

وقالت الوزارة إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة من المواطنين واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامات.

ودعت للمحافظة على صحة كبار السن وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: RT