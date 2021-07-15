كوبيش يؤكد أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من انزلاق ليبيا مجددا إلى الفوضى

شدد المبعوث الأممي رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا في الـ24 من ديسمبر المقبل، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف.

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وقال كوبيش في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بليبيا اليوم الخميس، إنه أكد ذلك خلال لقاءاته مع طيف واسع من الأطراف، لافتا إلى استجابة كل محاوريه لهذا المطلب.

وأضاف: "لكن أخشى أن الكثيرين ليسوا مستعدين للتصرف تباعا"، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات في موعدها تفاديا "لوقوع البلاد مجددا في الصراع والعنف والفوضى".

وقال: أدعو أعضاء ملتقى الحوار لوضع خلافاتهم جانبا واعتماد أساس دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف أنه دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى التشاور مع مجلس الدولة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأشار إلى وجود "بعض المخربين الذين يعرقلون استقرار ليبيا"، محذرا من أنه إذا تواصل الانسداد بشأن الأساس القانوني للانتخابات فلن نرى زخما إيجابيا قبل أشهر.

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وذكر كوبيش أن المجلس الرئاسي والحكومة لم يتفقا بشأن منصب وزير الدفاع وهو ما يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية، مبينا أن تواصل وجود المرتزقة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا لكن عدم تقدم العملية السياسية قد يكون سببا في انهياره، كما أن تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية يفسح المجال أمام المجموعات المتطرفة لزيادة نشاطاتها في ليبيا، مضيفا أن الإجراءات جارية لنشر عناصر لمتابعة وقف إطلاق النار تحت إشراف ليبي.

وفي ما يخص أوضاع المهاجرين في ليبيا، قال كوبيش إن ليبيا ليست مرفأ آمنا للاجئين والمهاجرين، وأشار إلى ارتفاع هائل في عدد المهاجرين المحتجزين في ليبيا داعيا حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية من أجل إجلاء وإعادة توطين المهجرين.

المصدر: مواقع إخبارية ليبية