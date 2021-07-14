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الجزائر تجدد دعمها لفلسطين

أخبار العالم العربي

الجزائر تجدد دعمها لفلسطين
Reuters
فلسطين
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ إن "الرئيس الجزائري أكد خلال المكالمة أن القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين وأن فلسطين هي قبلة الجزائر السياسية".

وأضاف أن "تبون شدد على أن الجزائر كانت وستبقى مع فلسطين وشعبها وقيادتها الشرعية حتى دحر الاحتلال وقيام دولة فلسطين".

المصدر: RT

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