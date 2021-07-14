الجزائر تجدد دعمها لفلسطين

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ إن "الرئيس الجزائري أكد خلال المكالمة أن القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين وأن فلسطين هي قبلة الجزائر السياسية".

وأضاف أن "تبون شدد على أن الجزائر كانت وستبقى مع فلسطين وشعبها وقيادتها الشرعية حتى دحر الاحتلال وقيام دولة فلسطين".

في مكالمة بين الرئيس محمود عباس والرئيس الجزائري اليوم ، اكد الرئيس الجزائري ان القدس هي اولى القبلتين وثالث الحرمين وان فلسطين هي قبلة الجزائر السياسيه . والجزائر كانت وستبقى مع فلسطين وشعبها وقيادتها الشرعية حتى دحر الاحتلال وقيام دولة فلسطين. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 14, 2021

المصدر: RT