مصر ترسل 3 طائرات عسكرية إلى تونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر، متجهة إلى تونس محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

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وقدمت المساعدات وزارة الصحة والسكان، "إلى الشعب التونسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم والمساندة إل تونس، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

ووفقا لبيان الجيش المصري أعرب الجانب التونسي، عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، مؤكدين أن تلك المساعدات، تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

وأكد البيان أن تلك المساعدات، "تأتي تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة، التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين".

المصدر: RT