مصر.. آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومي للحضارة المصرية (صور)

استضاف المسرح الروماني المكشوف بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط حفلا موسيقيا أبهرت خلاله عازفة الهارب المصرية الفنانة منال محي الدين جميع الحاضرين بعزفها.

وتضمن الحفل مجموعة من المقطوعات البديعة من تراث الموسيقى العربية والمؤلفات الجديدة للفنانة منال محي الدين، التي تمزج في أعمالها وعزفها بين مؤلفات كلاسيكية عالمية ومقطوعات عربية تراثية.

وأعرب الحاضرون عن إعجابهم بالحفل والأماكن الخلابة بالمتحف الذي يوجد به أيضا مسرح كبير وقاعة للمحاضرات، ما يجعله منارة ثقافية.

وجاءت هذه الفاعلية لربط الفن القديم بالحديث، حيث تعد آلة الهارب من أبرز القطع الأثرية المعروضة في المتحف، وهي من أقدم الآلات في التاريخ وظهرت ضمن الآلات الموسيقية في الحضارة المصرية القديمة، حيث استُخدمت في الطقوس الدينية في المعابد والاحتفالات مع الرقص.

جدير بالذكر أن الفنانة منال محي الدين من أوائل العازفات المصريات على آلة الهارب ولها العديد من الحفلات الموسيقية.

ناصر حاتم

المصدر: RT