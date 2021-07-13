مصر.. حبس المدعي بأنه "المهدي المنتظر" 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة قطور، بمحافظة الغربية المصرية، بحبس مواطن يدعى م.م.ح، مقيم بقطور 4 أيام على ذمة التحقيقات لزعمه أنه "المهدي المنتظر".

وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المذكور بعدما علق لافتة على باب منزله، وادعى أنه المهدي المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي، وتم التحفظ عليه، والتحقيق معه في تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: RT