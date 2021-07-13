خبير مياه مصري: إثيوبيا تجري وراء قطار الفيضان

حذر خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات ارتفاع منسوب المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

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وفي حديث خاص لـ RT، ذكر الخبير أن الأقمار الصناعية أظهرت اليوم وصول منسوب بحيرة سد النهضة إلى 568 مترا فوق سطح البحر، بزيادة قدرها حوالي مليار متر مكعب عن تخزين العام الماضي، وقدره 5 مليارات متر مكعب.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل منسوب البحيرة إلى 573 مترا خلال أسبوع (حتى 21 يوليو) وذلك بتخزين حوالي 3 مليارات متر مكعب خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر الجاري.

واستعرض شراقي صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية قائلا إن ذلك سيؤدي إلى اختفاء الجزر الصغيرة داخل الدائرة الصفراء تدريجيا، حتى الوصول إلى منسوب 573 مترا، وهو أعلى منسوب طبقا للإنشاءات الهندسية حتى الآن.

RT

فى جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، أعلن وزير المياه الإثيوبي أن بلاده سوف تستكمل حتى تخزين 13,5 مليار متر مكعب، وهذا يعني منسوب 595 مترا، وهذا شبه مستحيل في الفترة المتبقية، حيث أن إثيوبيا استغرقت حوالي 3 أشهر لتعلية 8 متر حتى الآن، وذلك بسبب العمل في تكملة البوابات.

وختم شراقي بالقول إن إثيوبيا "تجري أمام قطار الفيضان" الذي سوف يحصلها نهاية الأسبوع القادم ويبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد 573 مترا.

ناصر حاتم

المصدر: RT