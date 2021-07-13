السيسي يعزي الكاظمي بضحايا حريق مستشفى الحسين

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معزيا بضحايا حريق مستشفى الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي قدم خالص التعازي في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعيا "الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

من جانبه، أعرب الكاظمي عن تقديره للسيسي على "هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات".

وقد أدى الحريق الذي اندلع مساء يوم الإثنين إلى سقوط 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

المصدر: RT