وكالة الأنباء العراقية: أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين بدائرة صحة ذي قار على خلفية حادثة مستشفى الحسين

أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

وحصلت وكالة الانباء العراقية "واع، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".



المصدر: وكالة الأنباء العراقية