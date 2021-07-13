توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر وصربيا

وقع وزيرا الدفاع المصري والصربي اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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وتم توقيع البروتوكول خلال لقاء عقده في القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، مع نيبوشا ستيفانوفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له.

ووصل الوزير الصربي على رأس وفد بلاده إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك على هامش عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

RT

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، إلى جانب توقيع بروتوكول التعاون الثنائي في المجال العسكري.

RT

وأكد القائد العام المصري على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أشاد وزير دفاع الصربي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ناصر حاتم

المصدر: RT