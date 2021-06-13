وزير الدفاع المصري يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة (صور)

التقى وزير الدفاع المصري محمد زكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رازا في القاهرة، وبحث معه مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين.

وأكد زكي "اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية".

من جانبه، شدد رازا على "حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات".

المصدر: RT