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الحكومة السورية تخفض رسم اختبار كورونا إلى 50 دولارا

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تخفض رسم اختبار كورونا إلى 50 دولارا
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قررت الحكومة السورية خفض رسم إجراء فحص (بي سي آر) الخاص بفيروس كورونا ليصبح 50 دولارا بدلا عن 100 دولار.

وحسب القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته اليوم، فإن ذلك يسري على السوريين ومن في حكمهم.

وكانت الحكومة فرضت قبل عام 100 دولار مقابل الاختبار الخاص بكورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة في يوليو الماضي أن مسحات كورونا خاصة بالراغبين بالسفر حصرا عن طريق مطار بيروت.

وأوضحت في حينه أن على المسافر السوري دفع 100 دولار بالليرة السورية، وحسب التسعيرة الرسمية لدى "المركزي السوري"، بينما يسدد الأجنبي بالدولار.

 

المصدر: RT

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