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الصحة السورية تعفي القادمين الحاصلين على لقاح من وثيقة اختبار كورونا

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الصحة السورية تعفي القادمين الحاصلين على لقاح من وثيقة اختبار كورونا
RT
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قررت وزارة الصحة السورية إعفاء القادمين إلى سوريا من إبراز وثيقة إجراء اختبار PCR الخاص بكورونا، في حال تلقيهم اللقاح ضد الفيروس.

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وأصدر وزير الصحة حسن الغباش تعميما بهذا الخصوص إلى المديريات في المحافظات، واشترط التعميم "حصول القادمين على شهادة رسمية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة بتلقيهم جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية".

ويشمل الإجراء جميع القادمين من سوريين وأجانب.

وكانت الحكومة السورية قررت إعفاء عدد من الفئات الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الدائم بين سوريا ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة في سوريا، إضافة إلى إعفاء المواطنين السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة اللقاح واختبار PCR من الحجر الصحي والاكتفاء بالحجر المنزلي.

المصدر: سانا

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