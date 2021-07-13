شاهد.. تحرك لأسرة مواطن مصري زعم أنه "المهدي المنتظر"

قامت أسرة المواطن المصري في مدينة قطور بمحافظة الغربية، والذي زعم أنه "المهدي المنتظر" بتكسير اللافتة التي كتب عليها بأنه المهدى المنتظر، وعلقها على مدخل منزله.

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وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات مع مواطن يدعى م.م.ح مقيم بقطور لزعمه أنه المهدي المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله.

وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطارا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدى المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي، وتم التحفظ عليه والتحقيق معه في تلك الواقعة.

المصدر: اليوم السابع