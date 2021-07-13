مصر.. تحذيرات من أدوية مجهولة تسبب أزمة كبيرة للمواطنين

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر، يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، فى إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

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وقالت الهيئة، إنه بالبحث وجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها، مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

وناشدت الهيئة، المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر، دون الرجوع للجهات الرسمية، لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

ورحبت الهيئة، بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الألكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة" وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم" وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة، وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة.

المصدر: اليوم السابع