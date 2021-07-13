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مصدر ميداني: الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ"داعش"

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مصدر ميداني: الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ
Sputnik Михаил Алаеддин
وحدات من الجيش السوري (أرشيف).
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ذكر مصدر ميداني أن الجيش السوري أحبط هجوما عنيفا نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقع ونقاط عسكرية للقوات الحكومية في بادية الرصافة جنوب غرب محافظة الرقة.

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن عددا من المجموعات التابعة لتنظيم "داعش" هاجمت بشكل متزامن، عند منتصف ليل الثلاثاء، نقاطا ومواقع للجيش السوري في بادية الرصافة بريف الرقة.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت حول مسارات الهجوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا من التنظيم، بالإضافة إلى تدمير عدة دراجات نارية كانوا يستخدمونها في الهجوم.

وأوضح المصدر أن القتال أودى بحياة 3 عناصر في الجيش السوري كما أدى إلى إصابة 5 آخرين.

ويأتي هذا الهجوم الجديد من قبل "داعش" في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التمشيط التي بدأها الجيش السوري في مناطق بادية حماة وحمص والرقة، بحثا عن خلايا يعتقد أنها تابعة للتنظيم تنتشر في البادية السورية المتصلة مع منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.

المصدر: "سبوتنيك"

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