الكاظمي يقرر حجز مسؤولين في ذي قار للتحقيق معهم بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب

أفاد مراسلنا بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قرر حجز مسؤولين في ذي قار للتحقيق معهم بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

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وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي وجه ببدء تحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا".

كما قرر بحسب البيان، سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

ووجه الكاظمي أيضا بتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث "شهداء"، وإنجاز معاملاتهم فوريا، ونقل الجرحى الذين يوجدون في حالة حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة.

المصدر: RT