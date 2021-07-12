قطر والسعودية تعقدان اجتماعا لمتابعة اتفاق المصالحة الخليجية

عقدت قطر والسعودية، يوم الاثنين، اجتماعا في الدوحة هو الرابع من نوعه، لمتابعة اتفاق المصالحة الموقع بينهما خلال القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها المملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن لجنة المتابعة القطرية السعودية "عقدت اليوم اجتماعها الرابع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الدوحة".

وأضاف البيان أن الاجتماع ترأسه من جانب دولة قطر المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية علي بن فهد الهاجري، بينما ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

وتأتي أعمال اللجنة "إنفاذا لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين"، وفقا للبيان.

وكانت هذه اللجنة عقدت اجتماعها الثالث في 14 يونيو الماضي بديوان وزارة الخارجية السعودية في الرياض.

لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الرابع في الدوحةhttps://t.co/B1WgxjwCVu#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/zpf8LfJqLu — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) July 12, 2021

المصدر: RT