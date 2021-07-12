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الجزائر تعلن فرض تدابير جديدة وعقوبات على المخالفين للحد من انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تعلن فرض تدابير جديدة وعقوبات على المخالفين للحد من انتشار كورونا
Reuters CK/
خيم خاصة بالتلقيح ضد كورونا في العاصمة الجزائرية.
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فرض مجموعة تدابير جديدة، اعتبارا من اليوم الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل التدابير الجديدة وفق بيان لوزارة الداخلية "إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والمراكز التجارية، ووسائل النقل، والإدارات"، مع فرض غرامات تصل إلى 75 دولارا على المخالفين.

كما تنص الإجراءات الجديدة على "منع كل التجمعات العائلية من حفلات زفاف وختان، أو أي تجمعات أخرى"، فضلا عن "سحب السجل التجاري فورا لكل محل لا يطبق بروتوكولات التباعد أو ارتداء الكمامات، مع الغلق الفوري للمحل".

ووفقا للتدابير الجديدة "تعاقب كل وسيلة نقل جماعية أو فردية لا تطبق التدابير الصحية الخاصة بكورونا مع سحب رخصة القيادة".

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT

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