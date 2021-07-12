دفاع باسم عوض الله: سنطعن بقرار السجن في قضية "الفتنة" بالأردن لإحالته إلى محكمة التمييز

أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن، باسم عوض الله، أنه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية "الفتنة" لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".

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وأشار المحامي محمد العفيف إلى أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي، خلال 30 يوما من صدور القرار".

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في جلسة النطق بالحكم قرارا يقضي بتجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".

المصدر: "بترا" + "خبرني"