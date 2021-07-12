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صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه

أخبار العالم العربي

صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه
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نشرت وسائل إعلام محلية صور لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله خلال جلسة نطق الحكم في قضية "الفتنة".

وبحسب موقع "خبرني"، تم نشر صور لعوض الله داخل أروقة المحكمة لسماع النطق في قضية "الفتنة".

من جانبه أكد رئيس محكمة قضية "الفتنة" بالأردن أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه

صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه
صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه
صور رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله في المحكمة لحظة نطق الحكم عليه

المصدر: خبرني

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