مسؤول: 87% من الإصابات الجديدة بكورونا في الأردن هي من سلالة "دلتا"

ذكر عضو لجنة الأوبئة الأردنية، بسام حجاوي، أن معطيات السلطات الصحية تشير إلى أن 87% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد هي من سلالة "دلتا".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن حجاوي، مساء الأحد: "87% من الحالات الجديدة المسجلة في الأردن هي من سلالة دلتا".

وسبق أن أفادت وزارة الصحة، الأحد، بأنها سجلت 569 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الحالات المسجلة 756923 إصابة، بينها 9836 وفاة.

وتعد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في الهند، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع سابقاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

المصدر: "المملكة" + وكالات