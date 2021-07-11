 
مباشر

مسؤول: 87% من الإصابات الجديدة بكورونا في الأردن هي من سلالة "دلتا"

أخبار العالم العربي

مسؤول: 87% من الإصابات الجديدة بكورونا في الأردن هي من سلالة
Reuters
شوارع العاصمة الأردنية عمان الخالية من الناس في زمن جائحة فيروس كورونا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt33

ذكر عضو لجنة الأوبئة الأردنية، بسام حجاوي، أن معطيات السلطات الصحية تشير إلى أن 87% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد هي من سلالة "دلتا".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن حجاوي، مساء الأحد: "87% من الحالات الجديدة المسجلة في الأردن هي من سلالة دلتا".

وسبق أن أفادت وزارة الصحة، الأحد، بأنها سجلت 569 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الحالات المسجلة 756923 إصابة، بينها 9836 وفاة.

وتعد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في الهند، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع سابقاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

المصدر: "المملكة" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا