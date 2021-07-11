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"الصحة الجزائرية" تكشف عدد سكان البلاد

أخبار العالم العربي

Reuters CHM
مواطنون جزائريون
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قال مدير السكان بوزارة الصحة الجزائرية، عمر والي، إن عدد سكان البلاد بلغ 45 مليون نسمة حتى شهر يوليو الجاري.

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وأوضح والي، اليوم الأحد، في تصريح صحفي بمقر وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن عدد سكان الجزائر وصل إلى 45 مليون نسمة مع تسجيل تراجع في عدد المواليد والوفيات.

وأضاف أنه تم تسجيل مليون و14 ألف ولادة في 2019 وهو معدل منخفض أرجعه والي إلى تراجع معدل الزواج الذي كان 10 لكل 1000 نسمة، وأصبح بين 7 و8 لكل 1000 نسمة.

المصدر: "الشروق" الجزائرية

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