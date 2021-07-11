المغرب يسجل 1057 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1057 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1057، مقارنة مع 1566 أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 542462 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 8267 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 9 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد العدد ذاته يوم السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9369 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 828 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 524826 بنسبة تعاف تتجاوز 97%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"