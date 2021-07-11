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وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل
Reuters STE
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما نقله الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وكتب حافظ في تغريدة: "على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد".

وأضاف أن شكري أكد خلال اللقاء على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

المصدر: RT

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