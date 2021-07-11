مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج (فيديو)

شب حريق هائل، فجر اليوم الأحد، بأحد أكبر المعارض التجارية، في مدينة طهطا بشمال محافظة سوهاج بمصر.

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وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن هذا المعرض كان يحوي كافة التجهيزات الخاصة بأجهزة العرائس ومستلزمات المنازل، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، حيث قامت القوى الأمنية بإبعاد المواطنين من محيط الموقع، وتم إخلاء المنازل المجاورة التي طالتها ألسنة اللهب وسببت خسائر بسيطة بها.

هذا وتوجهت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على النيران ارتفعت لأمتار، نظرا لكمية المعروضات المتواجدة بالمعرض، وسيطروا على الحريق وقاموا بتبريد الصاج والمنازل المجاورة للحريق وكذلك وإخماده بصورة كاملة.

كما أرسلت الوحدة المحلية بالمجلس معدات من سيارات وكوادر للمشاركة في رفع أنقاض ومخلفات الحريق ولمساعدة رجال الإطفاء في إخماد النيران، بعد أن تم الدفع بــ10 سيارات إطفاء من نقاط مختلفة للسيطرة على الحريق، وسيارات الإسعاف، ومنع انتشاره كونه بين كتلة سكنية مكتظة.

المصدر: "اليوم السابع"