مصر.. 15 وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 15 وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16383، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 282985.

ولفت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 217756.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 17 وفاة و127 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"