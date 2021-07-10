وزير خارجية مصر يبحث مع نظيره الجزائري الجديد تطورات قضية سد النهضة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن "شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين".

وأضاف أن "الوزيرين تطرقا إلى المستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، إضافة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء".

المصدر: "اليوم السابع"