إعلام عبري: حزب الله يخطط لشن هجمات في إسرائيل عبر تهريب الأسلحة

أفاد موقع "والا" العبري بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى ضلوع "حزب الله" اللبناني في عملية تهريب الأسلحة التي تم إحباطها ليل أمس في قرية الغجر الحدودية.

وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن حزب الله قام مؤخرا بتوطيد العلاقات مع مواطني إسرائيل العرب"، كما يقدر أن الحزب "يقف وراء محاولة تهريب 44 مسدسا باهظ الثمن".

وتابع أنه "بحسب التقديرات (للجيش الإسرائيلي) فإن حزب الله يهدف عبر تهريب الأسلحة إلى تشجيع العمليات الإرهابية في إسرائيل خصوصا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف أنه "عقب ضبط عملية تهريب الأسلحة باهظة الثمن مساء أمس، أوضحت المؤسسة الدفاعية أن هناك اتجاها تصاعديا حادا لتهريب الأسلحة من لبنان إلى إسرائيل، حيث تم خلال الشهر الماضي وحده ضبط أكثر من مئة قطعة سلاح على الحدود".

ونقل الموقع عن مصادر دفاعية قولها إن "حزب الله، يعمل على تأسيس بنية تحتية إرهابية في إسرائيل، يمكن أن تنفذ هجمات في حالة صدور قرار".

المصدر: "والا"