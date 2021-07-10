حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي
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أدى اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ميس الجبل، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي.
وعمدت فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.
المصدر: النشرة اللبنانية.
دوي انفجار عدد من الألغام في خراج ميس الجبل نتيجة اندلاع حريق— LEB NOW (@leb_now) July 10, 2021
حريق في خراج ميس الجبل يفجر 8 ألغام من مخلفات العدو تعمل فرق الاطفاء على احتواءه و اخماده https://t.co/zTMbikuLBA— AlKhabar (@AlKhabarME) July 10, 2021
حريق في خراج ميس الجبل يتسبب بعدد من الانفجارات https://t.co/WR4KkyWzMB— شبكة ZNN الإخبارية (@znn_lb) July 10, 2021
المصدر: النشرة االبنانية