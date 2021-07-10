حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي

أدى اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل​، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

وعمدت فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.

المصدر: النشرة اللبنانية.

دوي انفجار عدد من الألغام في خراج ميس الجبل نتيجة اندلاع حريق — LEB NOW (@leb_now) July 10, 2021

حريق في خراج ميس الجبل يفجر 8 ألغام من مخلفات العدو تعمل فرق الاطفاء على احتواءه و اخماده https://t.co/zTMbikuLBA — AlKhabar (@AlKhabarME) July 10, 2021

حريق في خراج ميس الجبل يتسبب بعدد من الانفجارات https://t.co/WR4KkyWzMB — شبكة ZNN الإخبارية (@znn_lb) July 10, 2021

المصدر: النشرة االبنانية