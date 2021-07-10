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حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي
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أدى اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل​، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

وعمدت  فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.

المصدر: النشرة اللبنانية.

المصدر: النشرة االبنانية

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