السعودية.. نجل عبد العزيز الدخيل يعلن الإفراج عن والده

أكد نجل وكيل وزارة المالية السعودية السابق، عبدالعزيز الدخيل، إفراج سلطات المملكة عن والده بعد أكثر من عام على اعتقاله.

وأعلن عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيل، نجل المسؤول السابق المعتقل منذ أبريل الماضي، خروج والده من السجن.

اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا ،خروج والدي الدكتور عبدالعزيز الدخيّل — عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل AbdulhakimAldukheil (@Abdulhakim_01) July 9, 2021

ويربط نشطاء سعوديون اعتقال الدخيل في أبريل 2020 بنشره تغريدة أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأكاديمي وأحد مؤسسي "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" عبدالله الحامد.

المصدر: RT