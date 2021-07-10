 
مباشر

السعودية.. نجل عبد العزيز الدخيل يعلن الإفراج عن والده

أخبار العالم العربي

السعودية.. نجل عبد العزيز الدخيل يعلن الإفراج عن والده
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qss5

أكد نجل وكيل وزارة المالية السعودية السابق، عبدالعزيز الدخيل، إفراج سلطات المملكة عن والده بعد أكثر من عام على اعتقاله.

وأعلن عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيل، نجل المسؤول السابق المعتقل منذ أبريل الماضي، خروج والده من السجن.

ويربط نشطاء سعوديون اعتقال الدخيل في أبريل 2020 بنشره تغريدة أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأكاديمي وأحد مؤسسي "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" عبدالله الحامد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا