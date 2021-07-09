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بيدرسن يرحب بتبني مجلس الأمن مشروع قرار حول نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

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بيدرسن يرحب بتبني مجلس الأمن مشروع قرار حول نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود
Reuters DENIS BALIBOUSE
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
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رحب المبعوث الأممي الخاص المعني بشؤون سوريا، غير بيدرسن، بتبني مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار لتمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

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وذكر المكتب الإعلامي لبيدرسن، في بيان: "علما بالمشاكل الأوسع التي يواجهها الشعب السوري، يأمل المبعوث الخاص في أن القرار الذي اتخذه اليوم مجلس الأمن يمكن أن يتحول إلى بداية لتعزز الوحدة الدولية".

وأضاف البيان أن بيدرسن ينضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ترحيبه بتبني مشروع القرار.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتنص الوثيقة على تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

المصدر: وكالات   

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