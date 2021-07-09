بلينكن ونظيره القطري يبحثان ملفات لبنان وأفغانستان والأمن الإقليمي

قال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح برايس في بيان صدر اليوم الجمعة أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول قضايا الأمن الإقليمي، وتعهُد قطر الأخير بمساعدة لبنان، ودعم مفاوضات السلام في أفغانستان".

وأضاف البيان أن بلينكن "سلط الضوء على أهمية الشراكة القوية مع قطر، وشكر وزير الخارجية على دور قطر في دفع عجلة السلام والأمن في المنطقة".

المصدر: RT