مصر.. جنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد لسيدة وظهور السيسي وقرينته (فيديو)

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته، واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات وقرأ الفاتحة للرئيس الراحل.

إقرأ المزيد

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه من المقرر تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، أرملة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، في جنازة عسكرية لتعد الأولى من نوعها لسيدة مصرية.

وقال الخبير العسكري، اللواء عادل العمدة، إن تلك الجنازة هي "أول جنازة لسيدة، تقديراً من الدولة المصرية لدور السيدة الراحلة، حيث ساندت الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أحلك الظروف، وكانت خير سند ودعم له في معركة العبور لتحرير الأرض والعرض، كما واصلت دعم الدولة المصرية ومواقفها بعد رحيله".

المصدر: "اليوم السابع"