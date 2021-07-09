لافرينتييف: سنستمر بتسليم اللقاح المضاد لكورنا إلى سوريا

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف أن عمليات تسليم اللقاح المضاد لكورونا إلى دمشق ستستمر من أجل مساعدة البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف لافرينتييف: "شحنات اللقاح ترسل بالفعل إلى سوريا. لقد أرسلنا شحنات.. وبكميات كبيرة.. يمكنني أن أؤكد لكم أن عمليات التسليم ستستمر، لأنه يجب علينا تقديم المساعدة للشعب السوري الشقيق، ومساعدته في مكافحة فيروس كورونا".

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يذكر أن سوريا أجازت الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"