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مصر تعلق على قرار عودة الطيران العارض من روسيا للمنتجعات المصرية

أخبار العالم العربي

مصر تعلق على قرار عودة الطيران العارض من روسيا للمنتجعات المصرية
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أعلنت مصر ترحبيها بالقرار الذي صدر عن روسيا اليوم 8 يوليو الجاري، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

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وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

المصدر: RT

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