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أول شركة روسية تعلن استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية

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أول شركة روسية تعلن استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إس سفن"، اليوم الخميس، استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية.

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وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "سبوتنيك": " شركة (إس سفن) للطيران جاهزة لاستئناف رحلاتها إلى مصر​​​. سنقوم بصياغة برنامج الرحلة ونطلب التصاريح المناسبة من سلطات الطيران".

من جانبها، توقعت وكالة السياحة والسفر الروسية "ATOR" أن تستأنف الرحلات العارضة إلى مصر في يوليو الجاري. 

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

المصدر: "سبوتنيك"

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