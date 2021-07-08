العراق يسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

سجل العراق، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ، حيث بلغ هذا المؤشر أكثر من 9000 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في إحصائية يومية، برصدها 9189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8777 في بيانات أمس الأربعاء، ما كان حصيلة قياسية سابقة، ليبلغ العدد الكلي للإصابات في البلاد 1.406.289.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العراق أكثر من 9000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

ويأتي هذا الارتفاع مع بدء السلطات العراقية بتخفيف الإجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت خلال يوم الخميس 31 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 37 في إحصائية الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17444 شخصا.

كما قالت الوزارة إنها رصدت 5139 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين من المرض في البلاد 1.287.903 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أن 37979 شخصا تلقوا لقاحات ضد الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما وصلت حصيلة الملقحين الإجمالية إلى 1.001.180.

المصدر: RT







