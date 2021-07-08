روسيا تحذر مواطنيها من "طقس مصري" حار

أفاد مركز "فوبوس" الروسي المتخصص في أمن البيئة أن روسيا مقبلة على موجة من الحر الشديد على الجزء الأوروبي منها.

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وأعلن المتخصصون في صندوق "فوبوس" عن رقم قياسي جديد في درجة الحرارة في مدينة سان بطرسبرغ، حيث بلغ 31.7 درجة مئوية فوق الصفر، كما اقتربت درجة الحرارة في منطقة مورمانسك أيضًا من +30 درجة مئوية، كما غطت الحرارة مناطق أخرى من شمال روسيا ووسطها.

وقال خبراء الأرصاد في بيان: "ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي مرتبط بالإعصار الاسكندنافي المضاد. وانتشر تأثيره من المناطق القطبية إلى الروافد الدنيا من نهر الفولغا".

وقال خبراء الأرصاد الروس إن مؤشرات درجة الحرارة ستكون مماثلة تماما لمناخ يوليو في محافظة القاهرة المصرية.

المصدر: نوفوستي