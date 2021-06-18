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مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

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مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
Reuters
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بداية من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة 5 درجات مئوية في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة.

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ووفقا للأرصاد الجوية ستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة وفي صعيد مصر إلى 41 درجة مئوية، مضيفة أن الحرارة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس حار على كل المحافظات.

وأكدت الأرصاد أن طقس محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، صيفي لطيف خلال الأسبوع المقبل وتصل درجة الحرارة إلى 28 درجة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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