الأرصاد الجوية المصرية تحذر من تقلبات حادة وسريعة في الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من فصل الخريف الذي سيبدأ جغرافيا في مصر يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم الأحد 20 ديسمبر المقبل.

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وأضافت الهيئة في بيانها بشأن فصل الخريف أن مناخ الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد تصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي أيضا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت: "تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية، مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى".

وأوضحت: "قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي، مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق، والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية".

وأكدت الهيئة أنها ستعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكل قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم نظرًا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام، حتى يتسنى للمسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة، لافتة إلى أن هذا البيان يعتبر إجراء احترازيًا لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.

المصدر: المصري اليوم