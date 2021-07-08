مستشار السيسي يعلق على الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلاً: "كل شيء ممكن".

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقصا في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية".

وأوضح أن "هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسؤولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأوكسجين، والمستلزمات الطبية".

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وتابع: "نتمنى إن ميجيش موجة رابعة، وتحويرات لفيروس كورونا أخرى، ولكن ما زالت هذه أمنيات، والواقع يستوجب منا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة".

المصدر: جريدة "الوفد" المصرية