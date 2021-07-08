وهاب: لا أستبعد تطور موقف السعودية تجاه لبنان في إطار مساعي وقف الانهيار

أكد وئام وهاب رئيس حزب "التوحيد العربي" والوزير اللبناني السابق أنه "لا يستبعد تطور موقف السعودية​ تجاه ​لبنان​، في إطار مساعي وقف الانهيار".

وكتب وهاب على "تويتر": "لا أستبعد تطورا في موقف المملكة العربية السعودية من لبنان، في إطار مساعي وقف الانهيار".

وأضاف: "فلننتظر".

لا أستبعد تطوراً في موقف المملكة العربية السعودية من لبنان . في إطار مساعي وقف الإنهيار . فلننتظر. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 7, 2021

المصدر: RT