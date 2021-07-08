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وهاب: لا أستبعد تطور موقف السعودية تجاه لبنان في إطار مساعي وقف الانهيار

أخبار العالم العربي

وهاب: لا أستبعد تطور موقف السعودية تجاه لبنان في إطار مساعي وقف الانهيار
Reuters Ali Hashisho
رئيس حزب "الوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب
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أكد وئام وهاب رئيس حزب "التوحيد العربي" والوزير اللبناني السابق أنه "لا يستبعد تطور موقف السعودية​ تجاه ​لبنان​، في إطار مساعي وقف الانهيار".

وكتب وهاب على "تويتر": "لا أستبعد تطورا في موقف المملكة العربية السعودية من لبنان، في إطار مساعي وقف الانهيار".

وأضاف: "فلننتظر".

المصدر: RT

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