وهاب: لا أستبعد تطور موقف السعودية تجاه لبنان في إطار مساعي وقف الانهيار
Reuters Ali Hashisho
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أكد وئام وهاب رئيس حزب "التوحيد العربي" والوزير اللبناني السابق أنه "لا يستبعد تطور موقف السعودية تجاه لبنان، في إطار مساعي وقف الانهيار".
وكتب وهاب على "تويتر": "لا أستبعد تطورا في موقف المملكة العربية السعودية من لبنان، في إطار مساعي وقف الانهيار".
وأضاف: "فلننتظر".
لا أستبعد تطوراً في موقف المملكة العربية السعودية من لبنان . في إطار مساعي وقف الإنهيار . فلننتظر.— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 7, 2021
المصدر: RT