مصر تصدر بيانا حول الشاب المصري الموقوف في الولايات المتحدة

استقبلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم والدة الشاب المصري خالد عوض، الذي تم القبض عليه في أمريكا والمتهم في قضية تعدّ.

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وقالت وزيرة الهجرة المصرية أنها اطلعت على التفاصيل الكاملة لواقعة القبض على الشاب المصري بأمريكا خالد عوض، من قبل والدته، للوقوف على أبعاد وحيثيات الواقعة، كما اطلعت على كافة الأوراق الشخصية الخاصة به.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة ستتابع بشكل مستمر مجريات التحقيق، كما ستعمل على اتخاذ السبل القانونية، والإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب الواقعة لتقديم الدعم القانوني للشاب المصري، وفق ما حصلت عليه الوزارة من مستندات وأوراق ثبوتية من عائلة الشاب.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها والدة الشاب المصري خالد عوض، أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدا لخدمة المواطنين المصريين بالخارج، ومساندتهم بشكل دائم بما يدعم مواقفهم المختلفة، والتدخل السريع استجابة لاستغاثاتهم.

من جانبها، أعربت والدة الشاب المصري عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لاستجابتها السريعة والتدخل للوقوف على أبعاد وحيثيات قضية نجلها بأمريكا، وتسلمها كافة المستندات وأوراق الثبوتية للشاب خالد عوض لمتابعة مجريات التحقيق، وتقديم الدعم القانوني له.

المصدر: RT