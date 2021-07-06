وزارة الهجرة المصرية تعلن للعالقين في الإمارات أولى خطوات العودة للبلاد

دعت وزارة الهجرة المصرية المواطنين العالقين بالإمارات بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، والراغبين منهم بالعودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين.

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وجاء ذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة.

وفي بيان لها، شددت وزارة الهجرة على "احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد"، مناشدة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات (وهي دولة ترانزيت) "الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يضار أي شخص".

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أنه "فور تسجيل أعداد الراغبين في العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق"، كما حثت المواطنين الراغبين في العودة لمصر على "تسجيل بياناتهم بالتفصيل، خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها.

المصدر: "أخبار اليوم"