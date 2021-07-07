 
مباشر

"فارس": وفد برلماني إيراني يزور سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrzq

أفادت وكالة "فارس" بأن وفدا من مجلس الشورى الإسلامي، وصل اليوم الأربعاء، إلى دمشق بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتمتين الأواصر الشعبية بين إيران وسوريا.

إقرأ المزيد
الأسد يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية
الأسد يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

ويرأس الوفد البرلماني الإيراني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس كلرو، ويضم النواب أحمد حسین فلاحي، جعفر راستي، سید أحمد آوائي وفاطمة محمد بيكي.

وقال النائب كلرو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -السورية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير العلاقات الشعبية بين البلدين، حيث أن هناك الكثير من الإمكانات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي يجب توظيفها بشكل فعال.

وأكد كلرو أن مجلس الشورى الإسلامي على استعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع مجلس الشعب السوري، وفي هذا الصدد فإن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -السورية على استعداد لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع أعضاء مجلس الشعب السوري من أجل تنمية العلاقات بين البلدين.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا