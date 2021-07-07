"فارس": وفد برلماني إيراني يزور سوريا

أفادت وكالة "فارس" بأن وفدا من مجلس الشورى الإسلامي، وصل اليوم الأربعاء، إلى دمشق بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتمتين الأواصر الشعبية بين إيران وسوريا.

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ويرأس الوفد البرلماني الإيراني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس كلرو، ويضم النواب أحمد حسین فلاحي، جعفر راستي، سید أحمد آوائي وفاطمة محمد بيكي.

وقال النائب كلرو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -السورية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير العلاقات الشعبية بين البلدين، حيث أن هناك الكثير من الإمكانات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي يجب توظيفها بشكل فعال.

وأكد كلرو أن مجلس الشورى الإسلامي على استعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع مجلس الشعب السوري، وفي هذا الصدد فإن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -السورية على استعداد لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع أعضاء مجلس الشعب السوري من أجل تنمية العلاقات بين البلدين.

المصدر: فارس