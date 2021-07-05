الأسد يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتمنى لإيران المزيد من التقدم والازدهار.

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وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأسد مع رئيسي، وتنمى له "التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات".

وأضافت الوكالة أن الرئيسين أكدا حرصهما و"عزمهما على مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: سانا