الجزائر.. نسبة السيطرة على حرائق ولاية خنشلة 90% وإجلاء 24 عائلة – فيديو

أعلنت السلطات الجزائرية أن نسبة السيطرة على حرائق غابة عين ميمون بولاية خنشلة بلغت 90%، مشيرة إلى إجلاء 24 عائلة من المناطق القريبة.

وأكدت السلطات أن فرق الدفاع المدني في المنطقة تمكنت من إخماد 12 بؤرة من الحرائق، فيما لا تزال 3 بؤر أخرى، 2 منها في بلدية طامزة، وأخرى في شليا.

وتم تسخير 500 إطفائي لعملية إخماد الحرائق، و10 وحدات متنقلة من 10 ولايات، بالإضافة إلى وحدة التدخل والتدريب بالدار البيضاء و45 شاحنة ومروحيتين.

من جهتها، كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه "لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد الساعة جراء حريق خنشلة الذي اندلع منذ أول أمس".

وورد في بيان للوزارة: "أنه على إثر الحرائق المندلعة أول أمس الأحد بولاية خنشلة، جندت وسائل وإمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة، كما تم تدعيمها بمروحيتان تابعتان للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وطمأنت الوزارة في بيانها السكان، داعية إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذه الحالات.



المصدر: "النهار الجزائرية"